Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ за девять месяцев увеличилась в 10.66 раза до 2.979 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по РСБУ за девять месяцев 2017 года увеличилась в 10.66 раза до 2.979 млрд руб. с 279.397 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 33.13% до 94.524 млрд руб. с 71.003 млрд руб., прибыль от продаж составила 5.639 млрд руб. против убытка в 1.722 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения увеличилась в 17.81 раза до 3.895 млрд руб. с 218.719 млн руб.



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 990 млн руб. против убытка в 1.93 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.96% до 62.315 млрд руб. с 47.222 млрд руб., операционная прибыль составила 2.34 млрд руб. против убытка в 1.454 млрд руб. за аналогичный период 2016 года, прибыль до налогообложения - 1.507 млрд руб. против убытка в 2.237 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 15 раз до 419 млн руб. с 27.5 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 26% до 57.59 млрд руб. с 42.3 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 16.10.2017