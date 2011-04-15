Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/10/2017
11:22

Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в январе-сентябре вырос на 18.4% до 30.253 млн

Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Шереметьево" в январе-сентябре 2017 года составил 30.253 млн, что на 18.4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличился на 18% до 13.424 млн, на международных (МВЛ) - на 18.7% до 16.829 млн.

Основной прирост пассажиропотока за этот период обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind, Pegas Fly, Air France и Air Astana.

За 9 месяцев текущего года аэропорт "Шереметьево" обеспечил выполнение 227.774 тыс. взлётно-посадочных операций (ВПО), что на 12.1% больше аналогичного показателя 2016 года.

В сентябре 2017 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 15.7% до 3.748 млн по сравнению с годом ранее. В том числе пассажиропоток на МВЛ вырос на 14.7% до 2.09 млн, на ВВЛ - на 17% до 1.658 млн. Количество ВПО увеличилось на 13.7% до 27.36 тыс.

Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).

Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2017 года составил 18.144 млн, что на 17.7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО в 2016 году составила 13.241 млрд руб. против убытка в 7.587 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.92% до 27.437 млрд руб. с 24.085 млрд руб., операционная прибыль - на 53.18% до 11.156 млрд руб. с 7.283 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 16.78 млрд руб. против убытка в 9.363 млрд руб. за 2015 год.


"AK&M" от 16.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100