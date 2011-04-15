Пассажиропоток аэропорта "Шереметьево" в январе-сентябре вырос на 18.4% до 30.253 млн

Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Шереметьево" в январе-сентябре 2017 года составил 30.253 млн, что на 18.4% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличился на 18% до 13.424 млн, на международных (МВЛ) - на 18.7% до 16.829 млн.



Основной прирост пассажиропотока за этот период обеспечили авиакомпании "Аэрофлот", Nordwind, Pegas Fly, Air France и Air Astana.



За 9 месяцев текущего года аэропорт "Шереметьево" обеспечил выполнение 227.774 тыс. взлётно-посадочных операций (ВПО), что на 12.1% больше аналогичного показателя 2016 года.



В сентябре 2017 года пассажиропоток в аэропорту увеличился на 15.7% до 3.748 млн по сравнению с годом ранее. В том числе пассажиропоток на МВЛ вырос на 14.7% до 2.09 млн, на ВВЛ - на 17% до 1.658 млн. Количество ВПО увеличилось на 13.7% до 27.36 тыс.



Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ, ИНН 7712094033) - крупнейший российский аэропорт по обслуживанию международных рейсов. Маршрутная сеть аэропорта составляет более 200 направлений. Состав собственников МАШ: РФ (83.04% от уставного капитала), ПАО "Аэрофлот" (8.96%), Внешэкономбанк (4.24%), АО "Банк ВТБ" (3.76%).



Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2017 года составил 18.144 млн, что на 17.7% больше, чем за аналогичный период 2016 года.



Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Шереметьево" по МСФО в 2016 году составила 13.241 млрд руб. против убытка в 7.587 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 13.92% до 27.437 млрд руб. с 24.085 млрд руб., операционная прибыль - на 53.18% до 11.156 млрд руб. с 7.283 млрд руб., прибыль до налогообложения составила 16.78 млрд руб. против убытка в 9.363 млрд руб. за 2015 год.





"AK&M" от 16.10.2017