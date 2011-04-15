РЖД в январе-сентябре увеличили перевозки пассажиров в дальнее зарубежье на 11.6% до 554 тыс.

Перевозки пассажиров поездами дальнего следования в международном сообщении со странами дальнего зарубежья за 9 месяцев 2017 года выросли на 11.6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 554 тыс. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Российские железные дороги".



Наибольший рост наблюдается в сообщении Россия - Финляндия (+24.3%), Россия - Китай (+21.9%), Россия - Германия (+16.2%).



Согласно графику движения поездов на 2016-2017 годы, международные пассажирские перевозки осуществляются в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии по 20-ти международным маршрутам.



Напомним, для обеспечения постоянно растущего спроса на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в сообщении Россия - Германия с декабря 2016 года назначен поезд N 13/14 "Стриж"/Strizh Москва - Берлин.



Отличительной чертой "Стрижа" является то, что впервые пассажирский поезд сформирован из вагонов, оборудованных системой автоматического изменения ширины колёсных пар. Эта технология позволяет сократить время на переход с железнодорожной колеи российского стандарта (1520 мм) на европейский (1435 мм) по станции Брест (Белоруссия). С начала курсирования данным поездом перевезено 21.8 тыс. пассажиров, в том числе в январе-сентябре 2017 года - 20.6 тыс.



За отчётный период также заметно выросли перевозки пассажиров в сообщении со странами СНГ и Балтии. В частности, на 8% увеличилось количество пассажиров, перевезённых между Россией и Латвией, почти на 2% - в сообщении Россия - Эстония. Кроме того, вырос пассажиропоток в сообщении с Таджикистаном (+80.4%), Узбекистаном (+11.7%), Казахстаном (+1.2%).



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 16.10.2017