РЖД за 9 месяцев увеличили перевозки экспортных грузов в порты на 5.9% до 215.9 млн т

Объём перевозок экспортных грузов через российские порты за 9 месяцев 2017 года возрос на 5.9% к аналогичному периоду 2016 года, составив 215.9 млн т. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "Российские железные дороги".



Увеличение произошло за счёт роста погрузки угля на 10.6%, удобрений - на 10.4%, зерновых грузов - на 46.7%, нефтегрузов - на 0.1%, бумаги - на 5.6%, кокса - на 62%.



В структуре экспортного грузопотока 48% составил уголь, 27% - нефть, 8% - чёрные металлы, 7% - удобрения, 2% - зерновые грузы.



Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада составила 89.7 млн т (+8.3%). В адрес портов Юга погружено 56.3 млн т (+7.6%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока составила 69.6 млн т (+2.1%).



Пропуск растущего грузопотока обеспечен, в том числе, за счёт повышения эффективности перевозок. На сети железных дорог применяются полигонные технологии управления перевозками, тяговыми ресурсами, инфраструктурой. Внедряются клиентские сервисы, в том числе перевозка грузов по расписанию, услуга "Грузовой экспресс". Совместно со стивидорными компаниями принимаются меры по оптимизации операций "последней мили", в частности, по организации выгрузки.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 16.10.2017