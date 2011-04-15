Совет директоров АФК "Система" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды на 6.562 млрд руб. из расчета 0.68 руб. на одну обыкновенную акцию

Совет директоров ПАО АФК "Система" 14 октября принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров в форме заочного голосования по вопросу о выплате промежуточных дивидендов по итогам девяти месяцев 2017 года. Об этом сообщается в пресс-релизе АФК "Система".



Совет директоров рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года размере 6.562 млрд руб. из расчета 0.68 руб. на одну обыкновенную акцию



Рекомендованный размер дивидендов соответствует дивидендной доходности на уровне 6% в годовом выражении, рассчитанной на основе средневзвешенной цены акции АФК "Система" по итогам девяти месяцев 2017 года на Московской бирже.



Согласно дивидендной политике АФК "Система", принятой в апреле 2017 года, размер финальных дивидендов по итогам года определяется таким образом, чтобы общая сумма финальных и промежуточных дивидендов соответствовала наибольшему из двух показателей: дивиденду на 1 акцию в размере 1.19 рубля или дивидендной доходности в 6% к средневзвешенной цене акции АФК "Система" за 2017 год.



Совет директоров также предложил собранию акционеров установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 8 декабря 2017 года.



Датой внеочередного Общего собрания акционеров (датой окончания приема бюллетеней для голосования) является 28 ноября 2017 года. Право на участие во внеочередном собрании акционеров АФК "Система" имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров по данным на 03 ноября 2017 года.



ПАО "Акционерная финансовая корпорация "Система" (АФК "Система", ИНН 7703104630) - публичная диверсифицированная корпорация, обслуживающая более 100 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, ТЭК, радио и космические технологии, банковские услуги, розничная торговля, масс-медиа, туризм и медицинские услуги. Компания основана в 1993 году.



Уставный капитал АФК "Система" составляет 868.5 млн руб. и разделён на 9.65 млрд обыкновенных акций номиналом 0.09 руб. Основной акционер - Владимир Евтушенков.



Чистая прибыль в доле АФК "Система" по МСФО за I квартал 2017 года сократилась на 20.8% до 1.579 млрд руб. с 1.994 млрд руб. годом ранее. Скорректированная чистая прибыль в доле АФК составила 1.6 млрд руб. за отчётный период, по сравнению с 2.2 млрд руб. в I квартале 2016 года. Снижение произошло, в частности, из-за сокращения финансовых доходов и доходов от курсовых разниц МТС, а также увеличения расходов на износ и амортизацию в Segezha Group. Выручка сократилась на 0.6% до 163.35 млрд руб. со 164.265 млрд руб. В отчетном квартале скорректированная OIBDA группы выросла на 3.2% до 44.395 млрд руб. с 43.001 млрд руб. Маржа скорректированной OIBDA группы составила 27.2% за отчётный квартал, по сравнению с 26.2% за соответствующий период 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО АФК Система" по РСБУ за I квартал 2017 года выросла в 2 раза до 62.591 млрд руб. с 30. 747 млрд руб. годом ранее. Выручка и валовая прибыль сократились в 1.7 раза до 6.006 млрд руб. с 10.476 млн руб. Прибыль до налогообложения выросла в 2 раза до 64.843 млрд руб. с 30.49 млрд руб.



"AK&M" от 16.10.2017