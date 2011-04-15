S&P оставило рейтинг банка "Финансовая Корпорация Открытие" в списке CreditWatch Developing

S&P Global Ratings 13 октября 2017 года оставило долгосрочный кредитный рейтинг контрагента "В+" ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" в списке CreditWatch Developing ("рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития"). Об этом говорится в сообщении S&P.



Рейтинг выпуска приоритетного необеспеченного долга "В+" также остается в списке CreditWatch Developing. Одновременно подтвержден краткосрочный кредитный рейтинг контрагента банка "В" и выведен из списка CreditWatch Developing, куда он был ошибочно помещен 31 августа 2017 года вместо списка CreditWatch Negative. Эта ошибка не оказала влияния на рейтинги Банка "ФК Открытие".



Банк России 15 сентября 2017 года утвердил план участия в финансовом оздоровлении банка " ФК Открытие". Субординированные долговые обязательства банка будут списаны, а Банк России получит его контрольный пакет акций, что позволяет отнести банк "ФК Открытие" к организациям, связанным с государством.



Поскольку ряд важных деталей плана финансового оздоровления банка (включая объем поддержки от ЦБ и детали бизнес-стратегии) остается неясным, S&P оставляет долгосрочный рейтинг банка "В+" в списке CreditWatch Developing.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк был сформирован в результате интеграции более чем 10-ти банков различного масштаба, в том числе таких крупных, как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".





"AK&M" от 16.10.2017