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16/10/2017
12:41

НЛМК в III квартале увеличил выплавку стали на 6% до 4.4 млн т

НЛМК в III квартале 2017 года увеличил выплавку стали по сравнению с предыдущим кварталом на 6% до 4.4 млн. Загрузка мощностей выросла до 100%, говорится в сообщении НЛМК.

НЛМК объясняет рост производсвта сезонным увеличением роста спроса на российском рынке.

Продажи группы увеличились на 1% до 4.24 млн т. При этом продажи НЛМК на "домашних рынках" достигли исторического максимума 2.87 млн т.

Новолипецкий металлургический комбинат (ИНН 4823006703) входит в тройку крупнейших предприятий чёрной металлургии РФ. Ключевые производственные активы группы НЛМК расположены в России, ЕС и США. Компания производит широкий спектр различной металлопродукции.

Основным владельцем НЛМК является Fletcher Holdings Ltd., бенефициаром которой является председатель совета директоров Владимир Лисин.

Чистая прибыль Группы НЛМК за 2016 год по МСФО снизилась на 3% до $935 млн. Выручка составила $7.64 млрд на фоне стабильных объёмов продаж, показатель EBITDA остался на уровне $1.94 млрд, рентабельность EBITDA увеличилась до 25% (24% в 2015 году), инвестиции снизились на 6% до $559 млн.





"AK&M" от 16.10.2017
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