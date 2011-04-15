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16/10/2017
12:56

Горняки "Распадской" добыли 5 млн т угля

Шахтеры "Распадской" добыли пятый миллион тонн угля с начала года. Об этом говорится в сообщении "Распадской".

"5 млн т для шахты большой рубеж. В России этой отметки достигают только два-три предприятия в год, - отметил гендиректор Распадской угольной компании Сергей Степанов.

Основными потребителями сырья "Распадской" являются российские металлурги. Также уголь отгружается на коксохимические и металлургические заводы Японии, Южной Кореи, Словакии, Чехии и на Украину.

Шахта "Распадская" находится под управлением ООО "Распадская угольная компания", которая также осуществляет функции управляющей организации в отношении иных угольных активов ООО "Распадская" и ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" (входят в состав ЕВРАЗа).

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Евраз.





"AK&M" от 16.10.2017
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