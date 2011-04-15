Роснефть подтвердила открытие нового месторождения в Хатангском заливе с запасами более 80 млн т нефти

Роснефть представила в Государственную комиссию по запасам материалы, обосновывающие открытие нового нефтяного месторождения, расположенного в Хатангском заливе. Об этом говорится в сообщении компании.



По результатам рассмотрения был подтвержден факт открытия месторождения на Хатангском участке в акватории моря Лаптевых с извлекаемыми запасами (по категориям С1+С2) более 80 млн т нефти. Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 298 млн т нефти. Нефть нового месторождения высокого качества - легкая и малосернистая.



В настоящий момент компания продолжает бурение на "Центрально-Ольгинской-1" - первой скважины на шельфе Восточной Арктики для изучения геологического строения, поиска новых залежей углеводородов и определения дальнейшей стратегии поисковых работ.



С 2012 года инвестиции Роснефти в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд руб. Компания не собирается снижать темпы работ и с 2017 по 2021 год объемы инвестиций вырастут в два с половиной раза - до 250 млрд руб.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



"AK&M" от 16.10.2017