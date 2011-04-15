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16/10/2017
11:47

Кабмин представил Президенту РФ для внесения на ратификацию Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции

Правительство РФ одобрило и представило Президенту РФ Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В настоящее время конвенция подписана 27 странами и ратифицирована Испанией, Венгрией, Молдовой, Гвинеей, Арменией, Албанией, Бельгией, Францией, Буркина-Фасо, Турцией, Украиной. Конвенция вступила в силу с 1 января 2016 года. Конвенция подписана от имени РФ в Москве 28 октября 2011 года.

Конвенцией, в частности, предусматриваются: уголовная ответственность за фальсификацию медицинской продукции и сходные преступления, в том числе за производство, хранение и предложения по реализации такой продукции, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов.

Предполагается защита прав потерпевших вследствие этих правонарушений; развитие сотрудничества в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции на государственном и международном уровнях.

В рамках подготовки к ратификации конвенции в законодательство РФ внесены изменения, позволяющие оперативно выявлять и своевременно изымать из гражданского оборота фальсифицированную фармацевтическую и медицинскую продукцию, предотвращать правонарушения в этой сфере и бороться с ними.


"AK&M" от 16.10.2017
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