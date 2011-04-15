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16/10/2017
12:31

Холдинг "РКС" разработал интеллектуальную систему мониторинга и вибродиагностики для атомных электростанций

Учёные холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит госкорпорацию "Роскосмос") разработали интеллектуальную систему мониторинга и вибродиагностики для атомных электростанций (АЭС), которая повысит безопасность и эффективность их работы. Разработка полностью построена на российских комплектующих нового поколения. Об этом говорится в сообщении РКС.

Новая система вибродиагностики позволяет эффективно выявлять предаварийные состояния и с высокой точностью прогнозировать остаточный ресурс важных узлов оборудования АЭС. Её использование позволит удовлетворить текущие и перспективные потребности атомных станций в комплексном решении задач диагностической и информационной поддержки деятельности, а также существенно сократит показатели производственных затрат и рисков.

В основе системы - сеть миниатюрных широкополосных ICP-акселерометров АЛС 007-00, данные с которых собираются и обрабатываются при помощи специального программного обеспечения, позволяющего анализировать состояние узлов и агрегатов станции и в автоматизированном режиме выдавать рекомендации персоналу по их техническому обслуживанию.

АО "Российские космические системы" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") специализируется на разработке, изготовлении и эксплуатации космических информационных систем. Основные направления деятельности - создание, развитие и целевое использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приёма и обработки информации дистанционного зондирования Земли. Интегрированная структура "Российских космических систем" объединяет предприятия космического приборостроения России: Научно-исследовательский институт точных приборов (АО "НИИ ТП"), Научно-производственное объединение измерительной техники (АО "НПО ИТ"), Научно-исследовательский институт физических измерений (АО "НИИФИ"), Особое конструкторское бюро МЭИ (АО "ОКБ МЭИ") и Научно-производственная организация "Орион".

"AK&M" от 16.10.2017
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