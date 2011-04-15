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16/10/2017
12:12

Рынки с осторожностью следуют за нефтью

Рынки с осторожностью следуют за нефтью. Геополитические факторы перевешивают перспективы ужесточения монетарной политики США, что способствует повышению цен на нефть. Тем не менее, в начале недели на рынках будет преобладать осторожность. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Цены на нефть выросли на фоне сокращения числа буровых установок США, а также в свете ожиданий повторного введения санкций против Ирана после того, как Дональд Трамп отказался сертифицировать соблюдение Тегераном условий соглашения. Сейчас у конгресса 60 дней на принятие решения относительно восстановления ограничений, снятых в рамках недавней сделки.

Тон заявления главы ФРС Джанет Йеллен в воскресенье на ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка остался жестким. В частности, ФРС планирует продолжить плавное повышение ставок по мере того, как уверенный рост, а также благоприятная ситуация на рынке труда и в мировой экономике способствуют восстановлению цен. Некоторую поддержку рисковым активам оказывают сообщения, что следующим председателем ФРС может стать Джером Пауэлл, сторонник мягкой монетарной политики, а не бывший фаворит "ястреб" Кевин Уорш, подчёркивает аналитик.

Также 18 октября начнется XIX Всекитайский конгресс компартии Китая, на котором будут представлены экономическая программа и руководство ключевых направлений на следующие пять лет. Из важных макроданных инвесторы ждут индексы ZEW в Германии, промпроизводство, Бежевую книгу, данные по инфляции и опережающие индикаторы в США, ВВП и промпроизводство в Китае.


"AK&M" от 16.10.2017
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