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16/10/2017
12:44

"Дочка" Национального центра информатизации ГК "Ростех" разработала аналитическую систему для ОЭЗ "Алабуга"

БАРС Груп, дочерняя компания Национального центра информатизации госкорпорации "Ростех", завершила проект создания аналитической системы для особой экономической зоны "Алабуга". Об этом сообщил Ростех.

Программная платформа бизнес-анализа Alpha BI введена в опытную эксплуатацию, получив название "Атлас".

Аналитическая система направлена на снижение трудоемкости по сбору, обработке, анализу данных с объектов ОЭЗ. Ежедневно в системе обрабатываются показатели потребления энергоресурсов по 23 резидентам ОЭЗ "Алабуга", данные об объемах реализованной воды по 8 объектам МУП "Водоканал", показатели потребления энергоресурсов по собственным объектам ОЭЗ, ведется учет объектов инфраструктуры и железнодорожного хозяйства, финансовых операций ОЭЗ.

С помощью внедренной аналитической системы "Атлас" стало возможным прогнозировать основные показатели, обрабатывать данные по передаче энергоресурсов, визуализировать показатели деятельности в виде графиков и OLAP-представлений, хранить архивную информацию. Каждый из 13 разделов системы содержит от 5 до 8 аналитических OLAP-представлений, до 10 аналитических панелей с графическим представлением данных, 5-8 регламентных отчетов, 3-5 справочников. Информация извлекается из всех уже имеющихся информационных систем, установленных в особой экономической зоне.

Напомним, что Alpha BI - программная платформа БАРС Груп, предназначенная для создания бизнес-приложений и самостоятельного использования в качестве аналитического инструмента. Система помогает анализировать информацию, обеспечивая оперативное принятие управленческих решений, основанных на достоверных и согласованных между собой данных.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб. Показатель EBITDA составил 268 млрд руб.

"AK&M" от 16.10.2017
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