Банк "Россия" приступил к начислению выплат Фонда социального страхования на карты "Мир"

Банк "Россия" приступил к начислению выплат Фонда социального страхования (ФСС) гражданам России напрямую на карты "Мир" в рамках пилотного проекта Национальной системы платёжных карт (НСПК). Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь держатели карт "Мир" банка "Россия" смогут получать выплаты от ФСС по больничным листам, по уходу за ребенком и прочие платежи непосредственно на платёжные карты, минуя начисление через работодателя. Пилотный проект НСПК стартовал на территории Республики Крым и Севастополя. В дальнейшем планируется расширить систему и на другие города РФ.



Выплаты осуществляются через Федеральное казначейство РФ, ставшее участником платёжной системы "Мир".



АО "АБ "Россия" начал работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Предоставляет широкий комплекс банковских продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. Территориальная сеть банка насчитывает 22 филиала, действующие в 27 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Крым.





"AK&M" от 16.10.2017