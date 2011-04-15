Швабе готовит к установке комплекс пешеходной навигации к ЧМ-2018

Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" готовит к установке высокотехнологичный комплекс пешеходной навигации, разрабатываемый к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Об этом сообщил Ростех.



Тестовая информационная стела будет установлена на городской набережной в историческом центре Екатеринбурга, где ее сможет протестировать любой желающий.



Место размещения стелы в ходе рабочей встречи на предприятии "Швабе" - Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) определили замглавы администрации города по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергей Тушин и генеральный директор предприятия Анатолий Слудных. Монтаж стелы в центре Екатеринбурга запланирован на ноябрь текущего года.



"Сегодня наши разработчики завершают доработку интерфейса и программного обеспечения стелы. Ее установка в самом оживленном районе одного из городов-организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 за семь месяцев до мероприятия позволит в реальных условиях эксплуатации оценить уровень функциональности и прочности. Переговоры по данному проекту также ведутся с представителями администраций Тулы и Салехарда. В будущем "умный" указатель появится и в других регионах России", - рассказал заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, цитируемый в сообщении.



Информационная стела производства УОМЗ не имеет аналогов в России. В отличие от зарубежных прототипов, предоставляющих только справочную информацию, отечественный образец может быть оснащен кнопкой экстренной связи "гражданин-полиция". С ее помощью при возникновении опасной ситуации горожане смогут оперативно связаться с полицией и другими службами. Стела может быть оборудована системой круглосуточной аудио- и видеозаписи для обеспечения мониторинга общественного пространства в требуемом поле видимости, а также точкой доступа к Wi-Fi и USB для зарядки мобильных гаджетов.



Высокотехнологичное изделие разработано в 2017 году на УОМЗ для развития федеральной программы "Безопасный город". Инженерно-конструктивное и технологическое решения созданы специалистами конструкторского бюро систем безопасности предприятия, а концепция и дизайн продукта разработаны центром промышленного дизайна УОМЗ.



В стеле будет размещена городская карта, важная информация на русском и английском языках и версии для слабовидящих граждан. Комплекс предусматривает данные о погоде, достопримечательностях, общественном транспорте, возможность заказа такси и бронирования номера в гостинице. Планируется, что в июне следующего года "умный" указатель "Швабе" облегчит городскую навигацию для иностранных гостей и станет источником актуальной информации о событиях в рамках Чемпионата мира по футболу.



Холдинг "Швабе" объединяет основные предприятия оптико-электронной отрасли России. В его состав входит 64 организации, в том числе научно-производственные объединения, конструкторские бюро, оптические институты, а также сервисно-сбытовые компании. Холдинг разрабатывает и производит высокотехнологичные оптико-электронные системы и комплексы, оптические материалы, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику и другие виды продукции.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



"AK&M" от 16.10.2017