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16/10/2017
12:26

Главой RITE стал Е.Матвеев

Новым главой компании "РусАйТиЭкспорт" (RITE), входящей в Национальный центр информатизации госкорпорации "Ростех", стал Евгений Матвеев. Об этом сообщмл Ростех.

Ранее занимавший должность генерального директора Егор Иванов вошёл в совет директоров. Обновлённый состав совета директоров возглавил директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко.

Е.Матвеев начинал свою карьеру в компании "ВымпелКом". С 2005 по 2007 годы работал руководителем Департамента по работе с крупными партнёрами Мегафона, затем перешёл на должность руководителя Департамента интеграции корпорации "Майкрософт" в Приволжском федеральном округе. С 2014 года начал работать в компании SAP. Позже он был назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ: Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.

Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



"AK&M" от 16.10.2017
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