Рубль сохраняет позиции лидера

Завершение прошедшей недели прошло под знаком активного укрепления российской валюты. Смешанные данные по розничным продажам и инфляции в США добавили неопределённости в перспективы монетарной политики американского регулятора. Доллар снизился по всему спектру валют, оказавшись под сильным давлением и против российского рубля. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Александра Егорова.



В ходе вечернего ралли на локальном рынке и доллар США и евро оказались в более низких торговых диапазонах. Калибровка по методу TRT (Trade Range Tracing) показывает расчётные среднесрочные диапазоны 55.75 -57.30 для доллара и 65.30 -67.65 для евро.



Сдерживающим техническим фактором дальнейшего снижения валютных курсов является близость целевых зон в ходе нисходящих импульсов как по доллару США, как и по евро. Но для смещения на более позитивный настрой в отношении основных валют на локальном рынке необходимо, чтобы в ближайшие дни обе валюты вернулись в предыдущий торговый диапазон. То есть, доллар США закрепился выше 55.30/40, евро - выше 67.70 против рубля.



По данным нефтесервисной компании Baker Hughes буровая активность в США продолжила снижение. Количество действующих установок сократилось на 5 единиц. Нефть росла также на данных о росте импорта энергоносителей в Китай и позитивном настрое ОПЕК о достижении баланса спроса и предложения на нефтяном рынке. Кроме того, США ввели новые санкции против Ирана и вероятность их расширения сохраняется. Если с рынка уйдёт иранская нефть, то рост цен может получить продолжение. В этом случае нефтяной фактор будет способствовать укреплению российского рубля.



Спектр политических событий на текущей неделе будет сосредоточен вокруг дальнейших действий каталонского парламента и правительство в вопросе реализации итого недавнего референдума о независимости и развитии тлеющего конфликта на Дальнем Востоке в связи с новыми маневрами США и Южной Кореи около Корейского полуострова, что может спровоцировать ответные действия со стороны КНДР. Точка зрения глав центральных банков Джанет Йеллен (ФРС США) и Марио Драги (Европейский центральный банк), которые они могут высказать в ходе дискуссий на ежегодной международной банковской конференции в Вашингтоне также будут в фокусе внимания участников рынка и могут прояснить ситуацию с перспективами монетарных политик ключевых регуляторов. Курс российского рубля будет отражать тенденции международного валютного рынка Forex, подчеркивает аналитик.



В первой половине торговой сессии понедельника на Московской бирже доллар США будет торговаться в диапазоне 56.85 - 57.40, для евро - расчетный утренний диапазон составляет 67.20 - 67.80.



"AK&M" от 16.10.2017