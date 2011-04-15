Цены на нефть основных эталонных сортов начали неделю с роста, на фоне столкновений между курдскими и иракскими вооруженными силами за контроль над нефтяными месторождениями Ирака около города Киркук на севере страны. Об этом говорится в комментарии главного аналитика GLOBAL FX Сергея Мельникова.



По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в декабре на бирже ICE в Лондоне 16 октября в 10:00 MSK торговались на уровне $58.03 за баррель, прибавляя с открытия недели 1.5%. Американский эталон WTI за этот период подорожал на 1.9% и находился на уровне 51.39.



Иракские вооруженные силы в воскресенье поздно вечером выдвинулись в сторону города Киркук с целью взять под контроль его нефтяные месторождения, начав тем самым новый виток эскалации конфликта между курдскими и иракскими властями. Все это на фоне угроз со стороны Турции приостановить работу нефтепровода Киркук - Сейхан.



Напряжённость в Ираке однозначно возросла. Если принять во внимание значительную заряженность курдов создать независимое государство, конфликт между сторонами будет носить затяжной характер. Это новая реальность.



В Киркуке находятся самые старые месторождения Ирака. На их долю приходится около 600 тысяч баррелей в сутки из 4.3 миллиона, добываемых в стране в настоящий момент. Практически вся эта нефть поступает на внешний рынок через турецкий порт Сейхан по нефтепроводу Киркук - Сейхан, подчёркивает аналитик.



Если предположить, что мировой рынок нефти лишится около 600 тыс. баррелей в сутки, то это может поднять котировки Brent на $2-4. Таким образом, устоявшийся в настоящий момент коридор колебаний 53-60 сменится на коридор 55-62.



Фондовые площадки АТР с утра подросли, достигнув новых 10-летних максимумов. Основными драйверами служат ожидания замедления темпов ужесточения политики ФРС после недостаточно сильных данных по инфляции, а также неплохая статистика по инфляции в Китае. Европейские индексы также начали неделю на мажорной ноте. При этом испанский индекс торгуется под давлением из-за "каталонского фактора". Недавно стало известно, что лидер Каталонии Пучдемон готов приступить к диалогу с правительством Испании.



Но основной фокус внимания сегодня направлен на рынок нефти, где котировки Brent, которые в пятницу пробили важный уровень 57, открылись гэпом вверх и уже тестируют следующую психологическую отметку 58. За текущим скачком стоит сразу три фактора. Во-первых, рынок отыгрывает угрозу введения санкций против Ирана со стороны США. Во-вторых, возобновились опасения перебоев поставок из Ирака, где на минувших выходных войска вошли в Киркук, взяв под контроль расположенные здесь месторождения нефти. В-третьих, компания BakerHughes сообщила о сокращении числа активных буровых в США на 5 единиц, сигнализируя о дальнейшем снижении буровой активности.



На фоне нефтяного ралли рубль в моменте попытался продавить доллар под отметку 57 руб., за которую развернулась борьба. Прорыв этого довольно сильного уровня обещает быть сложным, и даже текущего импульса на рынке чёрного золота может оказаться недостаточно для преодоления этой зоны, особенно в случае новых попыток доллара вернуться к подъёму на международном рынке.



С точки зрения событий сегодняшний экономический календарь не изобилует отчётами, а значит, у игроков будет время на "раскачку" после выходных и подготовку к свежим релизам и событиям. Уже завтра Британия и еврозона опубликуют блок статистики по инфляции, а США представят показатели цен на импорт и экспорт.



"AK&M" от 16.10.2017