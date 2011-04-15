Евро запутался в политике

После бодрого старта недели энтузиазм мировых инвесторов несколько поубавился на фоне ряда факторов риска, от риторики Трампа в отношении Ирана до выборов в Германии и ситуации в испанской Каталонии. Так, Европейские площадки сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику. И в целом спрос на рисковые активы угас, тогда как золото продолжает пользоваться спросом, достигнув новых 3-недельных максимумов, комментирует ситуацию на рынке директор Аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин.



На российском фондовом рынке не наблюдается активных движений. ММВБ цепляется за отметку 2100, пытаясь удержаться в зелёной зоне. РТС слегка отступает на фоне коррекции рубля после утреннего роста, расположившись в районе 1156 пунктов.



Отечественная валюта на открытии сессии попыталась продавить доллар под отметку 57 руб. на фоне нового бычьего прорыва котировок нефти. Но импульс быстро сошёл на нет - рост Brent затормозился, а доллар пытается вернуть спрос на международной арене. Да и с технической точки зрения пробить этот психологический уровень будет непросто, несмотря на ослабленные позиции "американца".



Тем временем евро продолжает терять позиции. Пара евро/доллар вернулась под отметку 1.18 и снижается третий день кряду, несмотря на разочарование доллара в недавних данных по инфляции и розничным продажам в США.



Единая валюта обеспокоена политической ситуацией в регионе. Игроков настораживают новые признаки утраты позиций Меркель - в минувшие выходные её партия проиграла социал-демократам на выборах в парламент Нижней Саксонии. Масла в огонь подливает Каталония, которая сегодня должна прояснить свою позицию по вопросу независимости, но пока этого не сделала. На этом фоне краткосрочные риски в паре остаются понижательными.





"AK&M" от 16.10.2017