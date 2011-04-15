Завод Nissan в Санкт-Петербурге начал работать в две смены

Завод Nissan в Санкт-Петербурге сегодня, 16 октября, начал работать в две смены. Как сообщает пресс-служба компании "Nissan Восток", двухсменный график работы завода сможет удовлетворить растущий спрос на модели Qashqai, X-Trail и Murano.



С июля текущего года проводился набор и обучение 457-ми новых сотрудников для запуска второй смены, которые заняли свои рабочие места на предприятии. В процессе набора нового персонала приняли участие более 10 тыс. кандидатов на такие вакансии, как оператор производственной линии, мастер, начальник участка. При этом 52 сотрудника завода получили возможность занять более высокие должности.



С сегодняшнего дня завод начинает работу в 7:25 МСК, а заканчивает - в 00:25 МСК. На заводе действует 5-дневная рабочая неделя (понедельник - пятница).



За 9 месяцев 2017 года в России было произведено 52.525 тыс. автомобилей Nissan, в том числе 32.037 тыс. - на заводе в Санкт-Петербурге. По итогам текущего года компания ожидает увеличения производства на предприятии примерно на 25% по отношению к аналогичному показателю 2016 года, когда с конвейера сошло 36.464 тыс. авто - на 8% больше, чем годом ранее.



Компания Nissan Motor Co., Ltd. в марте 2012 года объявила о возвращении бренда Datsun, третьего глобального бренда компании, наряду с Nissan и Infiniti. Под брендом Datsun предлагаются современные, надёжные и доступные продукты для оптимистично настроенных активных покупателей растущих рынков. Datsun основывается на восьмидесятилетнем опыте создания автомобилей в Японии и является важной частью "ДНК" компании Nissan. Автомобили Datsun в настоящее время предлагаются на рынках Индии, Индонезии, России и Южной Африки.



Завод Nissan в Санкт-Петербурге в 2016 год произвёл 36.458 тыс. автомобилей, что на 8% превышает показатель прошлого года. Российские дилеры Nissan за 8 месяцев 2017 года реализовали 46.81 тыс. автомобилей, что на 1.9% выше результата аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Nissan за первый квартал 2017 финансового года (апрель-июнь 2017 года) снизилась на 1.1% до 134.9 млрд йен по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Чистая выручка выросла на 4% до 2.76 трлн йен, операционная прибыль сократилась на 12.8% до 153.3 млрд йен, обычная прибыль - на 4.4% до 189.6 млрд йен.







"AK&M" от 16.10.2017