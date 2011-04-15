Перевозки ФГК в экспортных направлениях за 9 месяцев выросли на 15% до 48 млн т

АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) за 9 месяцев 2017 года увеличило объём перевозок экспортных грузов на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года до 48 млн т. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФГК.



По словам замгендиректора ФГК по коммерции и производству Андрея Исаева, в текущем году отчётливо прослеживается увеличение объёма перевозок ряда грузов.



"В отчётном периоде выросли перевозки угледобывающей, металлургической, лесной продукции. Погрузка каменного угля растет в основном в направлении стран Евросоюза и Азиатско-Тихоокеанского региона. Продукция лесопереработки пользуется повышенным спросом у потребителей в Китае: рост отмечен с полигонов Забайкальской, Восточно-Сибирской, Дальневосточной железных дорог. В свою очередь, металлы демонстрируют повышение экспортных цен на мировом рынке, что благоприятно влияет на наращивание объёма экспортных перевозок российской стали", - уточнил А.Исаев.



Объём экспортных перевозок в полувагонах ФГК вырос на 11%, в том числе металлов - на 29% до 3.1 млн т, каменного угля - на 18% до 36.8 млн т.



Перевозки на экспорт в крытых вагонах выросли на 15%: лесных грузов - в 2 раза до 1 млн т, химикатов и соды - на 19% до 182 тыс. т.



Объём экспортных перевозок на платформах компании увеличился на 29%: лесных грузов - на 31% до 110.4 тыс. т, металлов - на 26% до 77 тыс. т. Экспортные перевозки в цистернах ФГК выросли в 3.5 раза до 2.5 млн т.



АО "Федеральная грузовая компания" (ИНН 6659209750, бывшее ОАО "Вторая грузовая компания") - дочернее общество ОАО "РЖД" начало хозяйственную деятельность в 2010 году. Основным видом деятельности ФГК является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных и иных услуг. На всем полигоне российских железных дорог работают 7 филиалов и 8 агентств транспортного обслуживания ФГК, открыты её представительства в Москве и Республике Казахстан.



Объём грузов, перевезённых ФГК в январе-сентябре 2017 года, увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, превысив 151 млн т.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ФГК за 2016 год по РСБУ составила 5.759 млрд руб. против убытка в 8.549 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 57.56% до 73.24 млрд руб. с 46.485 млрд руб., прибыль от продаж составила 4.053 млрд руб. против убытка в 7.486 млрд руб. за 2015 год, прибыль до налогообложения - 7.671 млрд руб. против убытка в 9.195 млрд руб.



"AK&M" от 16.10.2017