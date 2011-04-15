Объём погрузки на Октябрьской железной дороге за девять месяцев снизился на 4% до 74 млн т

По оперативным данным, погрузка в границах Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") за девять месяцев 2017 года составила более 74 млн т, что на 4% ниже показателей аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.



За отчётный период на магистрали погружено: руды железной - 17.9 млн т (-2.6%), строительных грузов - 19 млн т (-17.5%), промышленных грузов - 1.9 млн т (-1.3%), лесных грузов - 3.4 млн т (-7.9%), нефти и нефтепродуктов - 8.5 млн т (-2.4%), удобрений - 13.2 млн т (+8.8%), химикатов - 975.6 тыс. т - (+36.1%), цемента - 714.9 тыс. т (+2.3%).



Тарифный грузооборот составил 121.2 млрд тоннокилометров (+2.7%), грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии - 157.3 млрд тоннокилометров (+2.5%).



Погрузка в сентябре 2017 года, по оперативной информации, составила 8.2 млн т, что на 5.2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Тарифный грузооборот снизился на 1.7% до 13 млрд тоннокилометров, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии - на 1.2% до 16.8 млрд тоннокилометров.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.

















"AK&M" от 16.10.2017