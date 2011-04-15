Ажиотажная M&A-активность сохранялась на российском рынке до конца лета

Ажиотажная M&A-активность, чей темп был задан первым полугодием 2017 года, сохранялась на российском рынке вплоть до конца лета. Число сделок несколько уменьшилось (за июль и август нашей статистикой отмечено 60 транзакций против 71 за тот же период прошлого года). Зато их суммарная стоимость выросла сразу в 3.4 раза до $13.81 млрд против $4.11 млрд за июль-август 2016 года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Такой высокий результат достигнут прежде всего потому, что лето текущего года было богато мегасделками. Крупнейшей из них (и крупнейшей сделкой года на данный момент) стала покупка консорциумом инвесторов, включающим "Роснефть", фонд UCP и сингапурского трейдера Trafigura, индийской Essar Oil. Доля российской стороны в этой сделке оценивается в $9.5 млрд.



Также летом 2017 года телекоммуникационный холдинг Veon, чьим мажоритарным акционером является инвестхолдинг LetterOne, созданный акционерами Альфа-групп, заключил соглашение о продаже пакистанской компании Deodar, владеющей 13 тыс. вышек сотовой связи, за $940 млн.



Благодаря в том числе этим транзакциям суммарная стоимость сделок в январе-августе 2017 года в 1.9 раза превысила итог того же периода прошлого года, достигнув $34.88 млрд против $18.66 млрд годом ранее. В рублевом выражении суммарная стоимость сделок выросла в 1.6 раза до 2.05 трлн руб. с 1.25 трлн руб. в январе-августе 2016 года.



Однако рынок растёт не только за счёт мегасделок. Увеличивается и стоимость российских компаний в целом. Средняя цена сделки в январе-августе текущего года была на 20% выше, чем в прошлом году, - $54.8 млн против $45.8 млн соответственно. Число сделок за восемь месяцев 2017 года также выросло в годовом сравнении на 11.6% до 307 транзакций по сравнению с 275 в январе-августе прошлого года.



В данный момент рынок M&A быстро восстанавливается после спада трех предыдущих лет, что стимулируется улучшением ситуации в промышленности, сравнительной дешевизной активов и реализацией отложенного спроса на сделки. Поэтому аналитики AК&М повысили свой предыдущий прогноз. Если макроэкономическая ситуация и курс рубля останутся стабильными в ближайшие месяцы, по итогам 2017 года ожидается прирост объёма рынка на 20-25% до $48-51 млрд по отношению к предыдущему году.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"