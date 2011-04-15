Первое место на российском рынке M&A в июле-августе занял ТЭК

Рейтинг отраслей по суммарной стоимости сделок в июле-августе 2017 года существенно изменился по сравнению с тем, каким он был на протяжении последних двух лет. На первое место впервые за долгое время вышел топливно-энергетический комплекс с 3 сделками на $10.13 млрд. Они сформировали львиную долю - 73.3% - объёма рынка. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



После провального 2016 года M&A-активность в топливно-энергетическом комплексе восстанавливается невероятно быстро. По итогам января-августа 2017 года суммарная стоимость транзакций M&A в отрасли составила $14.08 млрд. Это в 19 раз больше, чем за весь прошлый год. Однако практически полностью такой результат обусловлен деятельностью Роснефти.



Второе место в рейтинге отраслей заняла связь с 3 сделками на $947 млн (6.9% объема рынка). Такой результат обусловлен преимущественно уже упоминавшейся сделкой Veon.



Зато строительство и девелопмент, которые на протяжении нескольких лет были бессменными лидерами рейтинга, в июле-августе 2017 года заняли лишь третье место с 3 сделками на $688 млн (5% объёма рынка). Спад в отрасли наглядно виден, начиная с лета прошлого года. Его основная причина - насыщение рынка сделками в сегменте офисной недвижимости.



На четвертом месте было сельское хозяйство, которое в текущем году прочно закрепилось в топ-5 отраслей. В июле и августе здесь отмечено 9 сделок на $655.1 млн (4.7% объема рынка). С начала года количество сделок в отрасли выросло в 1.5 раза, тогда как их суммарная стоимость - в 5.4 раза к тому же периоду прошлого года. Но настораживает рост числа вынужденных сделок, связанных с высокой задолженностью компаний-мишеней.



На пятое место в рейтинге в начале III квартала вышла пищевая промышленность с 7 сделками на $566.5 млн (4.1% объёма рынка). Текущая M&A-активность в отрасли полностью компенсировала предыдущий нисходящий тренд. По итогам января-августа количество сделок в пищевой промышленности возросло почти в 2 раза, суммарная стоимость - в 1.9 раза.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений"