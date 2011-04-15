Д.Медведев ожидает инфляцию по итогам года чуть больше 3%

Российская экономика завершила адаптацию к новым условиям и вызовам, с которыми она столкнулась, и начала расти. Увеличиваются ключевые показатели - валового внутреннего продукта, объёма промышленного производства, грузооборота, экспорта и импорта. С разными темпами, но везде динамика в целом положительная. Можно уверенно констатировать, что российская экономика вошла в фазу роста. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на 31-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в России, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кабинета министров.



Это, по словам премьер-министра, происходит на фоне рекордно низкой инфляции. Она всё больше соответствует тем рамкам, которые характерны для развитых стран. С начала года она не вышла за пределы 2% (по данным Росстата, порядка 1.7%). В целом за год ожидаются умеренные значения (может быть, чуть больше 3%).



"Такого низкого уровня не было за всю новейшую историю нашей страны", - заявил Д.Медведев.





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