ВТБ Капитал инвестировал 364 млн руб. в "Legenda Комедантского"

АО "ВТБ Капитал Управление активами" инвестировало в строительство проекта smart-квартала "Legenda Комендантского" 364 млн руб. через закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ВТБ Капитал - Жилая недвижимость 1" под своим управлением. Девелопером проекта является компания Legenda Intelligent Development. Об этом говорится в сообщении компании.



Сотрудничество управляющей компании и девелопера - первый в Санкт-Петербурге опыт финансирования строительства объекта через покупку квартир с возможностью их последующего обратного выкупа.



Более 27.5% средств пойдет на строительство первой очереди проекта, завершение которой планируется в конце 2018 года, оставшаяся сумма - на вторую очередь, строительные работы на которой начались в сентябре этого года.



Legenda Intelligent Development основана в 2010 году. К началу 2017 года девелопер имел в своем активе 6 проектов: три сданных ("Победы, 5", "Legenda на Оптиков 34" и "Legenda на Яхтенной 24") и три - в активной стадии строительства ("Legenda Комендантского", "Legenda Дальневосточного" и "Legenda Героев").



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.





"AK&M" от 16.10.2017