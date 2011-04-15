Банк "Открытие" запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов

Банк "Открытие" объявил о первом релизе нового интернет-банка "Открытие – Бизнес Онлайн" для клиентов сегмента среднего и крупного бизнеса. В обновленной системе под одним логином и паролем можно увидеть всю финансовую информацию по группе компаний. Об этом говорится в сообщении банка.



Новый интернет–банк "Открытие-Бизнес Онлайн" построен на базе современной технологической платформы и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Он работает во всех браузерах, операционных системах семейства MS Windows 7 и выше.



Отличительной особенностью интернет-банка стала более простая работа с документами и платежами. На первом этапе клиентам банка доступны стандартные операции, такие, как: формирование рублевых платежей и отправка в банк, размещение средств на депозите "Классика", выписка по счету, а также просмотр сводных данных по всем компаниям группы.



Уже на следующих этапах развития нового интернет-банка станут доступны операции с документами валютного контроля, возможность оформить электронную банковскую гарантию, юридически значимый электронный документооборот. Клиенты банка могут воспользоваться старой и новой версиями интернет-банка "Открытие" одновременно до момента полной интеграции всех операций в новом интернет-банке.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк был сформирован в результате интеграции более чем 10-ти банков различного масштаба, в том числе таких крупных, как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



Банк России 15 сентября 2017 года утвердил план участия в финансовом оздоровлении банка "Открытие". Субординированные долговые обязательства банка будут списаны, и ЦБ получит его контрольный пакет акций.

















"AK&M" от 16.10.2017