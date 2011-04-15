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16/10/2017
14:16

Россельхозбанк профинансирует строительство тепличного комплекса в городе Усть-Катав Челябинской области

При финансовой поддержке Россельхозбанка в городе Усть-Катав Челябинской области дочернее предприятие Агрокомплекса Чурилово - ООО "Агропарк Урал" - построит высокотехнологичный тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей и зеленных культур закрытого грунта. Площадь комплекса составит 25 га с проектной мощностью более 25 тыс. т овощей в год и 1300 тыс. шт. зеленных культур. Об этом говорится в сообщении банка.

Проект предполагает выращивание экологически чистых овощных и зеленных культур с применением способа малообъемной гидропоники на подвесных металлических лотках, с применением систем искусственного освещения, полностью автоматизированными системами регулирования микроклимата и минерального питания растений, что позволит исключить возможные риски и полностью контролировать качество продукта. Ввод в эксплуатацию тепличного комплекса запланирован на осень 2018 года.

Агрокомплекс "Чурилово" - крупнейший производитель овощей закрытого грунта и зеленных культур на Южном Урале, в активе которого действующие тепличные комплексы посадочной площадью более 23 га. Общий объем финансовой поддержки со стороны Россельхозбанка, направленной на развитие деятельности предприятия, составил более 4 млрд руб. Инвестиционное кредитование агропредприятий, деятельность которых направлена на ускоренное импортозамещение продовольствия и производство высококачественной продукции, - одно из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Строительство нового комплекса позволит обеспечить качественными и свежими овощами не только жителей Челябинской области, но и соседних областей.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1500 отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Чистый убыток РСХБ в I квартале 2017 года по МСФО снизился на 3% до 3.9 млрд руб. с 4 млрд руб. годом ранее. Чистый процентный доход банка в I квартале вырос на 11% до 14.8 млрд руб.

"AK&M" от 16.10.2017
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