Сбербанк выиграл аукцион МРСК Центра и Приволжья на открытие кредитной линии в размере 5 млрд руб.

Волго-Вятский банк ПАО "Сбербанк" выиграл аукцион МРСК Центра и Приволжья на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в 5 млрд руб. с возможностью открытия для компании расчётного счета. Об этом свидетельствуют материалы компании, размещённые на портале госзакупок.



Итоги аукциона были подведены 13 октября. Другим участником аукциона был Газпромбанк.



По итогам аукциона закупочная комиссия МРСК Центра и Приволжья приняла решение заключить кредитный договор со Сбербанком сроком на 5 лет под ставку 8.5% годовых.



ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ИНН 5260200603) - дочернее общество ПАО "Российские сети", является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской и Тульской областях, а также в республиках Марий Эл и Удмуртии. В состав МРСК Центра и Приволжья входят филиалы - "Владимирэнерго", "Ивэнерго", "Калугаэнерго", "Кировэнерго", "Мариэнерго", "Нижновэнерго", "Рязаньэнерго", "Тулэнерго", "Удмуртэнерго". Компания обеспечивает электроэнергией более 14.4 млн жителей Центрального и Приволжского федеральных округов, проживающих на территории свыше 408 тыс. кв. км.



Чистая прибыль ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась в 4.59 раза до 6.257 млрд руб. с 1.362 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 14.58% до 41.973 млрд руб. с 36.632 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 3.08 раза до 9.022 млрд руб. с 2.932 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.47 раза до 7.864 млрд руб. с 1.76 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по РСБУ в первом полугодии 2017 года увеличилась в 6.05 раза до 5.862 млрд руб. с 968.365 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 14.99% до 42.328 млрд руб. с 36.81 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.12 раза до 7.356 млрд руб. с 3.469 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 4.8 раза до 7.567 млрд руб. с 1.578 млрд руб.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Газпром" и НПФ "Газфонд".



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 16.10.2017