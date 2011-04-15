Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/10/2017
15:24

Cara Operations купит 100% сети ресторанов Pickle Barrel

Компания Cara Operations Limited заключила соглашение о приобретении 100% доли в сети ресторанов Pickle Barrel. Об этом говорится в сообщении Cara Operations.

Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года. Оплата будет произведена денежными средствами, полученными в рамках текущей кредитной линии.

По словам генерального директора Cara Билла Грегсона, приобретение благоприятно отразится на показателях, влияющих на прибыль акционеров.

Сеть Pickle Barrel включает 12 ресторанов, расположенных в наиболее привлекательных районах Торонто. Выручка сети от продаж достигает примерно $50 млн в год.

Cara - старейшая и крупнейшая ресторанная компания Канады, предлагающая полный комплекс услуг. По состоянию на 25 июня Cara управляла 1197 ресторанами.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100