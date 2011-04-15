Cara Operations купит 100% сети ресторанов Pickle Barrel

Компания Cara Operations Limited заключила соглашение о приобретении 100% доли в сети ресторанов Pickle Barrel. Об этом говорится в сообщении Cara Operations.



Ожидается, что сделка будет закрыта до конца года. Оплата будет произведена денежными средствами, полученными в рамках текущей кредитной линии.



По словам генерального директора Cara Билла Грегсона, приобретение благоприятно отразится на показателях, влияющих на прибыль акционеров.



Сеть Pickle Barrel включает 12 ресторанов, расположенных в наиболее привлекательных районах Торонто. Выручка сети от продаж достигает примерно $50 млн в год.



Cara - старейшая и крупнейшая ресторанная компания Канады, предлагающая полный комплекс услуг. По состоянию на 25 июня Cara управляла 1197 ресторанами.



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