Авиакомпании "Нордавиа" и Red Wings объединяются

Акционеры "Нордавиа" и Red Wings приняли решение объединить авиакомпании в холдинг с единой управляющей компанией. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



В период объединения каждая из компаний будет работать под своим брендом, а после его завершения холдинг получит новое название. Акционерами объединения станут акционеры действующих Нордавиа и Red Wings.



По информации Нордавиа, целью объединения является укрупнение бизнеса, что поможет повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы. Ожидается, что пассажирооборот холдинга в 2018 году может превысить 3.5 млн человек. Кроме того, новый холдинг может стать одним из первых заказчиков лайнера МС-21.



О том, что Нордавиа и Red Wings могут создать авиационный альянс, сообщалось в августе 2016 года.



Red Wings Airlines — российская авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово. Сегодня авиакомпания Red Wings - крупнейший в России коммерческий эксплуатант самолетов Ту-204-100, сообщается на сайте компании.



ЗАО "Нордавиа-региональные авиалинии" (ранее ЗАО "Аэрофлот-Норд", ИНН 2901126323) создано в 2004 году, является крупнейшим предприятием воздушного транспорта в Северо-Западном регионе РФ. ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" в мае 2010 года получило консолидированный контроль над 100% акций компании "Нордавиа". В июне 2011 года Аэрофлот завершил сделку по продаже 100% акций дочерней авиакомпании структурам ОАО "ГМК "Норильский никель".



Авиакомпания выполняет регулярные и чартерные перевозки под кодом 5N более чем в 30-ти российских и зарубежных аэропортов и занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ. В парке авиакомпании имеется 9 реактивных пассажирских самолётов Boeing 737-500, которые отвечают самым высоким техническим требованиям и международным стандартам безопасности.



Пассажиропоток авиакомпании "Нордавиа" в 2016 году вырос на 32% до 959.45 тыс. по сравнению с годом ранее.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"