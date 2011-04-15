Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября увеличится до $96.1 за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России с 1 ноября 2017 года увеличится на $8.2 до $96.1 за тонну. Об этом говорится в сообщении Минфина.



Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $15.1 с $13.6 за тонну.



Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчёта, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остаётся на нулевом уровне.



Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $28.8 за тонну, на тёмные - $96.1.



Пошлина на экспорт товарного бензина повысится до $28.8, прямогонного (нафта) - до $52.8 с $48.3 за тонну.









"AK&M" от 16.10.2017