Объём кредитов по банковским картам в РФ в январе-августе вырос на 29.3% до 203.5 млрд руб.

Объём выданных кредитов по банковским картам в январе-августе 2017 года вырос на 29.3% до 203.5 млрд руб. Об этом свидетельствует сообщение НБКИ.



Самые высокие темпы роста объёмов выданных кредитов по кредитным картам (среди 40 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) были отмечены в Челябинской области (+62.1%), Алтайском крае (+58.3%), Омской (+54.8%) и Кемеровской (+52.1%) областях.



В то же время, в некоторых регионах суммы выданных кредитов по кредитным картам сократились, в том числе в Амурской области (-11.7%) и Республике Саха (Якутия) (-2%).



В Москве объём данного вида кредитов вырос на 25.7%, в Санкт-Петербурге - на 30.9%.





"AK&M" от 16.10.2017