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16/10/2017
15:43

Рынки на позитиве, но европейские риски сохраняются

Во второй половине дня на мировых площадках сохраняется оптимизм, и российские индексы не отстают - долларовый РТС уже успел обновить 8-месячный максимум, а ММВБ всерьёз намерен упрочить свои позиции над уровнем 2100. Правда, в обоих случаях не наблюдается наличия мощного бычьего импульса. Достигнув новых высот, индексы затормозили подъём, комментирует ситуацию на рынке главный аналитик GLOBALFX Сергей Мельников.

Тем временем рубль после утреннего рывка стабилизировался и слегка уступает доллару: все-таки отметка 57 руб. достаточно сильна, чтобы сдаться с первой попытки, да ещё и на признаках ослабления давления на доллар на международном валютном рынке. Несмотря на недостаточно сильные показатели базовой потребительской инфляции, рынок не отчаивается и продолжает надеяться на повышение ставки ФРС в декабре, что не даёт американской валюте упасть сильнее.

С другой стороны - в России стартует налоговый период, который традиционно поддерживает нашу валюту, Brent продолжает восхождение. Впрочем, как только котировки черного золота отыграют основные эмоции от геополитических рисков, связанных с Ираком и Ираном, актив может перейти к коррекции, поскольку с фундаментальной точки зрения текущие уровни, на наш взгляд, не оправданы, а текущее ралли выглядит несколько агрессивным.

Несмотря на относительное спокойствие мировых площадок, европейские риски сохраняются и ещё могут проявить себя. Так, глава Каталонии не предоставил сегодня разъяснений позиции провинции в отношении независимости, но призвал правительство страны к диалогу. В свою очередь испанский премьер пригрозил Каталонии применением статьи 155, которая подразумевает приостановку автономии провинции и переход всего управления в руки центрального правительства, подчёркивает аналитик.


"AK&M" от 16.10.2017
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