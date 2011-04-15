Объём промпроизводства в России в январе-сентябре вырос на 1.8%

Объём промышленного производства в России в сентябре 2017 года вырос на 0.9% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 1%. В январе-сентябре 2017 года промпроизводство увеличилось на 1.8%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Индекс производства по добыче полезных ископаемых в сентябре в годовом исчислении сократился на 0.1%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 3.5%, в январе-сентябре вырос на 2.7%.



В обрабатывающей промышленности производство в сентябре увеличилось на 1.18% в годовом исчислении, по сравнению с предыдущим месяцем - на 2.8%, в январе-сентябре - на 1%.





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