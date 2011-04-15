Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/10/2017
16:14

Росбанк улучшил условия по потребительским кредитам

Росбанк повысил максимальную сумму кредита по продуктам "Просто деньги" и "Рефинансирование" с 1.5 млн руб. до 2 млн руб. Помимо этого, для ряда категорий клиентов был снижен максимальный размер процентной ставки, который теперь составляет 21% – 22.5%. При этом минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту стартует от 13%, по "Рефинансированию" - от 12%. Об этом говорится в сообщении банка.

Кредит предоставляется на срок от года до 5 лет. Новый заёмщик может направить часть средств на полное погашение действующих кредитов, а оставшиеся средства использовать на любые цели. Комиссии за выдачу, оформление и обслуживание кредита не взимаются. При желании клиент может полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссий и ограничений по суммам.

"Мы всегда стараемся предугадывать и максимально оперативно реагировать на изменяющиеся потребности наших клиентов. Проведя комплексный анализ, мы приняли решение повысить максимальную сумму кредита по двум популярным банковским продуктам – "Просто деньги" и "Рефинансирование". В целом, ставки по продуктам розничного кредитования находятся сегодня на достаточно низком уровне, поэтому мы рекомендуем пользоваться возможностью и с помощью кредитных продуктов Росбанка реализовывать свои планы и оптимизировать свои расходы по действующим кредитным обязательствам", – отметил директор Департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров.

ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".


"AK&M" от 16.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100