Росбанк улучшил условия по потребительским кредитам

Росбанк повысил максимальную сумму кредита по продуктам "Просто деньги" и "Рефинансирование" с 1.5 млн руб. до 2 млн руб. Помимо этого, для ряда категорий клиентов был снижен максимальный размер процентной ставки, который теперь составляет 21% – 22.5%. При этом минимальная процентная ставка по потребительскому кредиту стартует от 13%, по "Рефинансированию" - от 12%. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит предоставляется на срок от года до 5 лет. Новый заёмщик может направить часть средств на полное погашение действующих кредитов, а оставшиеся средства использовать на любые цели. Комиссии за выдачу, оформление и обслуживание кредита не взимаются. При желании клиент может полностью или частично досрочно погасить кредит без комиссий и ограничений по суммам.



"Мы всегда стараемся предугадывать и максимально оперативно реагировать на изменяющиеся потребности наших клиентов. Проведя комплексный анализ, мы приняли решение повысить максимальную сумму кредита по двум популярным банковским продуктам – "Просто деньги" и "Рефинансирование". В целом, ставки по продуктам розничного кредитования находятся сегодня на достаточно низком уровне, поэтому мы рекомендуем пользоваться возможностью и с помощью кредитных продуктов Росбанка реализовывать свои планы и оптимизировать свои расходы по действующим кредитным обязательствам", – отметил директор Департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Михаил Чамров.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".





"AK&M" от 16.10.2017