Бельгийская почтовая служба bpost купит Radial за $820 млн

Бельгийская почтовая служба bpost заключила соглашение о приобретении американского логистического бизнеса Radial, ранее выполнявшая функции оператора в корпоративном сегменте eBay. Об этом сообщает The Wall Street Journal.



Сумма сделки оценивается в $820 млн. Это самое крупное приобретение для bpost, которая ранее совершила ряд приобретений небольших активов в Северной Америке, Европе и Австралии с целью укрепления своих позиций в сегменте электронной коммерции на фоне падающих объёмов физической почты.



Radial занимается обработкой онлайн-заказов, которые принимают компании онлайн-торговли и розничные сети, позиционируя себя как инструмент, конкурирующий с онлайн-гигантом Amazon.



"Мы подумали, что сейчас подходящий момент для расширения и ускорения", отметил руководитель bpost Коэн Ван Гервен. Очевидно, что мир электронной коммерции открывает возможности, не ограничивающиеся доставкой посылок".



Напомним, что в прошлом году bpost вела переговоры о слиянии со своим голландским конкурентом PostNL. Последняя компания отказалась от сделки, которая, в случае успешного завершения, привела бы к созданию крупнейшего доставочного бизнеса "последней мили" в странах региона Бенилюкс, отмечается в сообщении.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"