Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/10/2017
16:41

Бельгийская почтовая служба bpost купит Radial за $820 млн

Бельгийская почтовая служба bpost заключила соглашение о приобретении американского логистического бизнеса Radial, ранее выполнявшая функции оператора в корпоративном сегменте eBay. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сумма сделки оценивается в $820 млн. Это самое крупное приобретение для bpost, которая ранее совершила ряд приобретений небольших активов в Северной Америке, Европе и Австралии с целью укрепления своих позиций в сегменте электронной коммерции на фоне падающих объёмов физической почты.

Radial занимается обработкой онлайн-заказов, которые принимают компании онлайн-торговли и розничные сети, позиционируя себя как инструмент, конкурирующий с онлайн-гигантом Amazon.

"Мы подумали, что сейчас подходящий момент для расширения и ускорения", отметил руководитель bpost Коэн Ван Гервен. Очевидно, что мир электронной коммерции открывает возможности, не ограничивающиеся доставкой посылок".

Напомним, что в прошлом году bpost вела переговоры о слиянии со своим голландским конкурентом PostNL. Последняя компания отказалась от сделки, которая, в случае успешного завершения, привела бы к созданию крупнейшего доставочного бизнеса "последней мили" в странах региона Бенилюкс, отмечается в сообщении.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100