РусГидро предоставит Якутскэнерго заём на 385.712 млн руб.

Совет директоров ПАО "РусГидро" одобрил договор по предоставлению ПАО "Якутскэнерго" займа в размере не более 385.712 млн руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Цель займа - пополнение оборотных средств Якутскэнерго для финансирования расходов по строительству заходов ЛЭП в рамках выполнения работ второго этапа реализации проекта по расширению подстанции 220 кВ Майя и строительству заходов ЛЭП Мегино - Кангаласского района Республики Саха (Якутия) для присоединения к электрическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС" электроустановок - двухцепных воздушных линий 110кВ - 13.16 км, двухцепной воздушной линии 35кВ - 6.03 км и одноцепных воздушных линий 35кВ - 6.67 км.



Совет также поручил главе компании обеспечить направление в Минэкономразвития РФ информации о владении РусГидро активами, находящимися на территории РФ, через иностранные юридические лица в срок не позднее 10 календарных дней с момента принятия настоящего решения.



Кроме того, совет утвердил отчёт об итогах исполнения бизнес-плана за I полугодие 2017 года и скорректированный бизнес-план на 2017 год, одобрил дополнительное соглашение к типовому колдоговору филиала общества на 2017-2019 годы, принял к сведению информацию о ходе реализации долгосрочной программы развития группы за первое полугодие 2017 года и информацию о статусе реализации приоритетных проектов по строительству 4-х энергообъектов на Дальнем Востоке, внёс изменения в договор о предоставлении бюджетных инвестиций.



Изменения касаются переноса сроков ввода в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань с 2017 на 2019 год, первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 - с 2017 на 2018 год, первой очереди Якутской ГРЭС-2 - с 2016 на 2017 год. Также увеличивается стоимость строительства Якутской ГРЭС-2 и ежедневный размер пени за неисполнение обязательств по вводу объектов в эксплуатацию в плановые сроки - с 0.5 млн руб. на 0.75 млн руб.



ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) - объединяет 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Также компания является собственником 90% акций ЗАО "Международная энергетическая корпорация". Общая установленная мощность активов компании - 38.9 ГВт. Станции группы "РусГидро" в первом полугодии 2017 года увеличили выработку электроэнергии на 0.7% до 63.535 млрд кВт ч по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Размер уставного капитала компании - 386.255 млрд руб. По состоянию на 28 февраля 2017 года РФ принадлежало 66.8312% акций РусГидро, НКО ЗАО "Национальный расчётный депозитарий" - 30.4579% акций.



Чистая прибыль группы "РусГидро" за первое полугодие 2017 года по МСФО снизилась на 12.45% до 22.303 млрд руб. с 25.475 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка (с учётом госсубсидий) уменьшилась на 3.44% до 187.654 млрд руб. со 194.34 млрд руб., прибыль от операционной деятельности выросла на 10.75% до 36.041 млрд руб. с 32.542 млрд руб., прибыль до налогообложения сократилась на 9.96% до 30.889 млрд руб. с 34.305 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 7.3% до 51.547 млрд руб. с 48.02 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в первом полугодии 2017 года снизилась на 16.38% до 23.771 млрд руб. с 28.426 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.78% до 58.231 млрд руб. с 57.211 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась на 1.21% до 30.824 млрд руб. с 31.201 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.44% до 30.881 млрд руб. с 34.482 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 1% до 39.109 млрд руб. с 38.711 млрд руб.



"AK&M" от 16.10.2017