Президент группы ПИК С.Гордеев увеличил долю в компании до 74.6%

Президент и основной акционер группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев увеличил долю в компании до 74.6%. Об этом говорится в сообщении, опубликованное на сайте группы ПИК.



С.Гордеев ранее выкупил пакеты акций компании, принадлежащих компаниям Александра Мамута и Микаила Шишханова. После данной сделки С.Гордеев, в соответствии с законодательством, сделал обязательное предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров.



"К выкупу было предъявлено 162430664 акций, или 24.6% от общего количества акций. Несмотря на то, что часть инвесторов решила зафиксировать прибыль, на 13 октября 2017 у миноритарных акционеров сохраняется 25.4% акций на общую сумму 54.6 млрд руб.", - говорится в сообщении.



Совет директоров и менеджмент ГК ПИК считают, что компания сохранила достаточно высокий для российского рынка free-float и намерены продолжить последовательную реализацию стратегии Компании на рынках капитала в интересах всех акционеров. Компания и контролирующий акционер ставят задачу увеличения доли акций в свободном обращении в среднесрочной перспективе через проведение SPO.



ПАО "Группа компаний ПИК" (ИНН 7713011336) основано в 1994 году и является девелопером в области жилой недвижимости. Компания присутствует в девяти российских регионах и ведет работу по реализации обширного портфеля проектов, сконцентрированных преимущественно на высокомаржинальном рынке Москвы и Московской области. С начала деятельности компания построила порядка 16 млн кв. м жилой недвижимости (0.9 млн кв. м в 2016 году).



Акции ПИК торгуются на Московской Бирже с 2007 года.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Группа компаний ПИК" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 15% до 2.009 млрд руб. с 2.378 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2.1 раза до 5.88 млрд руб. с 2.812 млрд руб., валовая прибыль - в 2.7 раза до 4.865 млрд руб. с 1.78 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 2.523 млрд руб. против 2.698 млрд руб. (-6.5%).



AK&M "Рынок слияний и поглощений"