Более 40% россиян полагают, что худшие времена впереди, ВЦИОМ

Доля россиян, которые думают, что худшие времена впереди, в настоящее время составляет 41%, доля тех, кто полагает, что они остались позади - 31%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам исследования о том, как россияне оценивают ситуацию в стране и личной жизни.



При этом текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране продолжают улучшаться и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 годов.



Характеризуют ситуацию скорее положительно 71% россиян, отрицательные ответы дают 23% опрошенных.





"AK&M" от 16.10.2017