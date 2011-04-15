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16/10/2017
16:37

Более 40% россиян полагают, что худшие времена впереди, ВЦИОМ

Доля россиян, которые думают, что худшие времена впереди, в настоящее время составляет 41%, доля тех, кто полагает, что они остались позади - 31%. По ощущениям 21% опрошенных, самые большие сложности мы переживаем именно сейчас. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам исследования о том, как россияне оценивают ситуацию в стране и личной жизни.

При этом текущие оценки россиян ситуации в личной жизни и стране продолжают улучшаться и существенно превосходят показатели 2015 и 2016 годов.

Характеризуют ситуацию скорее положительно 71% россиян, отрицательные ответы дают 23% опрошенных.


"AK&M" от 16.10.2017
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