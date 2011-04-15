Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю уменьшилось на 1.7%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 4 по 11 октября, уменьшилось на 1.7% до 711.56 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю сокращение количества безработных произошло в 71 регионе. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Еврейской автономной области, Кировской, Курганской, Брянской, Тверской, Воронежской, Костромской и Курской областях, Республике Марий Эл, Хабаровском крае.



В 13 регионах отмечено увеличение численности безработных. Наибольший рост наблюдался в Республике Крым, Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Мурманской области, Ненецком автономном округе.



По состоянию на 11 октября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 115.85 тыс.





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