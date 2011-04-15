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16/10/2017
16:58

Акционеры Вологдаэнергосбыта 18 декабря переизберут совет директоров

Совет директоров ПАО "Вологодская сбытовая компания" принял решение созвать на 18 декабря внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия. Как говорится в сообщении компании, реестр закроется 24 октября.

Акционерам предстоит переизбрать советь директоров и ревизионную комиссию, рассмотреть вопросы о досрочном прекращении полномочий управляющей организации, определить количество, номинальную стоимость и тип объявленных акций общества, обсудить новую редакцию устава и внутренних документов компании в новой редакции, утвердить кандидатуру аудитора.

Совет также принял решение назначить Ирину Булгакову исполняющей обязанности генерального директора Вологдаэнергосбыта с 15 октября 2017 года.

ПАО "Вологодская сбытовая компания" (ПАО "Вологдаэнергосбыт", ИНН 3525154831), образованное 1 октября 2005 года в результате реорганизации ОАО "Вологдаэнерго", является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Вологодской области, обслуживает 10 тыс. юридических и 340 тыс. физических лиц.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Вологдаэнергосбыта за первое полугодие по РСБУ выросла на 5.69% до 43.199 млн руб. с 40.873 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.3% до 6.64 млрд руб. с 6.366 млрд руб., прибыль от продаж - на 78.33% до 490.276 млн руб. с 274.921 млн руб., прибыль до налогообложения - на 52.2% до 43.75 млн руб. с 28.746 млн руб.



"AK&M" от 16.10.2017
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