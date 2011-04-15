МРСК Северного Кавказа получила паспорт готовности к осенне-зимнему периоду

ПАО "МРСК Северного Кавказа" получило паспорт готовности к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018 годов. Об этом говорится в сообщении компании.



Документ был вручен гендиректору МРСК Северного Кавказа Юрию Зайцеву председателем комиссии - замруководителя Кавказского управления Ростехнадзора Дмитрием Заварзиным.



"Члены комиссии после тщательной проверки всех предписанных мероприятий единогласно проголосовали за выдачу главного документа. Особенностью этого года стало получение паспорта готовности на месяц раньше по сравнению с подготовкой к ОЗП, проведённой компанией и её филиалами в 2016 году", - отметил первый замгендиректора - главный инженер МРСК Северного Кавказа Борис Мисиров.



Все филиалы и управляемые общества МРСК Северного Кавказа также получили паспорта готовности в начале октября, по итогам проверки специальных комиссий. Таким образом, подтверждена готовность электросетевого комплекса семи регионов Северо-Кавказского федерального округа к несению повышенных нагрузок в осенне-зимний период.



Готовность электросетевого комплекса Северного Кавказа проверяла комиссия, в состав которой вошли представители Минэнерго РФ, ПАО "Российские сети", ПАО "СО ЕС" Северокавказского РДУ, Ростехнадзора, ЗАО "Техническая инспекция ЕС". Оценивалось наличие аварийного запаса основного оборудования, выполнение ремонтной программы, проведение противоаварийных тренировок и ряда других мероприятий.



В рамках подготовки к ОЗП филиалами и управляемыми обществами МРСК Северного Кавказа на 1 октября физические объёмы ремонта основного оборудования выполнены на 100% и более от годового плана.



Кроме того, был выполнен дополнительный объём работ по повышению надёжности электроснабжения Республики Дагестан и Чеченской Республики. Ремонтная программа "Дагестанской сетевой компании" была дофинансирована на 72.3 млн руб., а "Чеченэнерго" - на 26.3 млн руб. Полученные средства направлены на выполнение ряда технических работ и мероприятий по улучшению состояния старых электросетей, модернизацию средств релейной защиты и автоматики.



ПАО "МРСК Северного Кавказа" (ИНН 2632082033) - функционирующая в секторе электроэнергетики РФ операционная межрегиональная распределительная сетевая компания - обеспечивает передачу электроэнергии по принадлежащим ей сетям напряжением от 110 до 0.4 кВ на территории Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ставропольского края.



Уставный капитал компании составляет 154.562 млн руб. (154562275 обыкновенных акций номиналом 1 руб.). ПАО "Российские сети" владеет 92% уставного капитала общества.



Чистый убыток ПАО "МРСК Северного Кавказа" по МСФО в первом полугодии 2017 года вырос на 21.53% до 3.334 млрд руб. с 2.743 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 3.4% до 8.627 млрд руб. с 8.343 млрд руб., убыток от операционной деятельности - на 33.76% до 2.87 млрд руб. с 2.145 млрд руб., убыток до налогообложения - на 32.52% до 3.338 млрд руб. с 2.519 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "МРСК Северного Кавказа" по РСБУ в первом полугодии 2017 года вырос на 30.41% до 949.979 млн руб. с 728.431 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.56% до 7.779 млрд руб. с 7.44 млрд руб., прибыль от продаж - в 2.29 раза до 489.186 млн руб. с 213.355 млн руб., убыток до налогообложения - на 25.17% до 1.068 млрд руб. с 853.073 млн руб.



"AK&M" от 16.10.2017