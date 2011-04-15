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16/10/2017
17:28

Регистрация на VI Славянский международный экономический форум закрывается 17 октября

Регистрация на VI Славянский международный экономический форум закрывается 17 октября.

В настоящее время на Форум зарегистрировалось около 900 человек.
VI Славянский международный экономический форум пройдёт 20 октября 2017 в Брянске. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.

В рамках Форума пройдут пленарная дискуссия: "Интеграции рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада", 8 секционных заседаний, 5 мастер-классов, выставки.

Тема Форума - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Главным мероприятием Форума станет пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты актуальные вопросы кооперации стран и регионов в условиях цифровой экономики. Особое место в дискуссии будет отведено вопросам АПК, трансформации продовольственного рынка, развития новых цифровых платформ для обеспечения единого торгового пространства, конкурентоспособности промышленных товаров и услуг стран славянского содружества, перспективам применения в промышленности сервисной бизнес-модели и модели контрактного производства, экономической интеграции проекта "Шёлковый путь" с региональными проектами.

Другие темы Форума: трансформация системы образования и рынка труда в эпоху цифровизации и роботизации, возможности малого бизнеса для молодёжной творческой энергии, новые тренды в культурном сотрудничестве, технологии меняют среду обитания: умные города, чистая экосистема, безопасное окружение, доступные госуслуги.

В работе Форума примут участие представители министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Регистрация на Форум http://slavyanskyforum.com/2017/registration/



"AK&M" от 16.10.2017
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