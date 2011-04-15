Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило кредитный рейтинг Рязанской области

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Рязанской области кредитный рейтинг "A-"(RU), прогноз - "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.



Кредитный рейтинг Рязанской области (далее - область, регион) обусловлен умеренной долговой нагрузкой к операционному балансу и эффектом планируемой реструктуризации, умеренным операционным балансом, а также высоким уровнем ликвидности бюджета.



Рязанская область входит в состав Центрального федерального округа. В административном центре - городе Рязани - проживает 48% населения Области. Регион граничит с Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Тамбовской, Липецкой, Московской, Тульской областями и Республикой Мордовия. Объём валового регионального продукта (ВРП) Области близок к 0.5% суммарного ВРП российских регионов. На территории области проживает около 0.8% населения страны.



Основа экономики области - обрабатывающая промышленность (нефтепереработка, оборонное машиностроение, пищевая промышленность, производство стройматериалов). Высокая отраслевая диверсификация экономики положительно влияет на уровень диверсификации налоговых доходов региона. Структура налоговых доходов по их видам устойчива. Средние темпы роста реального ВРП области за последние шесть лет превышают темпы роста суммарного ВРП российских регионов. Однако в 2014-2015 годах Область вошла в число 46 регионов, столкнувшихся с проблемой рецессии, в связи с чем темп роста её ВРП отставал от общероссийских темпов роста. Миграционный приток не компенсирует естественную убыль населения, в результате чего численность населения региона продолжает снижаться.



Бюджет области характеризуется достаточной долей налоговых и неналоговых доходов (в среднем 78%), что определяет высокие возможности Региона по управлению собственной доходной базой. Предпринимаемый областным правительством комплекс мер, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, в долгосрочной перспективе, вероятно, позволит увеличить объемы налогооблагаемой деятельности. Доля обязательных расходов в составе бюджета находится на среднем уровне, что оставляет много возможностей для бюджетного маневра. Область поддерживает достаточный уровень собственных капитальных расходов (9-10% общего объема расходов). Относительная гибкость расходной части бюджета определяет умеренный операционный баланс области (16-23% регулярных доходов). Стресс-тест АКРА показывает умеренную чувствительность кредитного качества Региона к колебаниям собственных доходов. Текущий уровень кредитного качества устойчив к негативному сценарию, при котором налоговые и неналоговые доходы снижаются на 9-10% по сравнению с уровнем 2016 года.



Поскольку доля бюджетных кредитов в долговом портфеле области очень значима (более 50%), эффект реструктуризации бюджетных кредитов, которая будет проводиться согласно сентябрьскому поручению президента, будет очень заметен в показателях долговой нагрузки. Средний срок погашения может вырасти к началу 2018 года с текущих 1.9 года до 3.9 года. При этом эффективная ставка по портфелю может упасть с 4.2% на начало 2017 года до 2.8-3%. Такой комфортный график погашения (покрытие операционным балансом за вычетом процентных расходов объема погашения долга в текущем периоде - более 300% c 2018 года) и стоимость обслуживания (менее 10% операционного баланса) соответствуют минимальному уровню риска рефинансирования. При этом общая сумма долга по отношению к операционному балансу, остающаяся на уровне более 200%, соответствует среднему уровню риска.



Ежемесячные потребности области в средствах периодически могут быть покрыты исключительно за счёт остатков на счетах на начало месяца. На банковских депозитах средства не размещаются. На финансирование планируемых кассовых разрывов область периодически привлекает средства Управления федерального казначейства (УФК). Сумма лимитов по неиспользованным банковским кредитным линиям на 01.10.17 составила 6 млрд руб., что позволяет полностью за их счёт временно гасить кредиты УФК. Область имеет достаточно степеней свободы во внешних источниках ликвидности, чтобы управлять остатками на счетах и осуществлять расходы как в случае прогнозируемого, так и в случае неожиданного кассового разрыва.



"AK&M" от 16.10.2017