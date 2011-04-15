ОТП Банк запустил страховой продукт - "Работа под защитой"

ОТП Банк с 16 октября 2017 года запустил уникальный продукт в области страхования - "Работа под защитой", который предполагает оказание поддержки клиенту в сложной ситуации при потере работы. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В рамках услуги клиент может получить единоразовую страховую выплату в случае увольнения при ликвидации компании или сокращении штата, а также воспользоваться консультациями юристов по трудовому праву и HR-консультантов по вопросам составления эффективного резюме и прохождению собеседований. Опытный психолог поможет максимально безболезненно пройти через сложную жизненную ситуацию и даст советы по адаптации в новом коллективе.



Выплату можно получить через 90 дней после заключения договора. Воспользоваться услугой может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 65 лет (включительно на дату окончания страхования), работающий на территории РФ по бессрочному трудовому договору.



На протяжении всего октября всем клиентам дополнительно предоставляется бесплатный сертификат на одну консультацию юриста и одну консультацию психолога по вопросам, не входящим в состав приобретённого продукта. Сертификат действителен в течение месяца.



АО "ОТП Банк" (бывший Инвестсбербанк) образовано в 1994 году, работает на рынке как универсальный розничный банк. В 2006 году контрольный пакет акций Инвестсбербанка приобрёл венгерский OTP Bank, сейчас ОТП Банк входит в OTP Group.







"AK&M" от 16.10.2017