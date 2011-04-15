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16/10/2017
18:10

Акционеры ММК рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев

Cовет директоров ПАО "ММК" принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров ПАО компании в заочной форме и утвердил его повестку. Об этом говорится в сообщении ММК.

Акционерам предлагается рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по размещённым акциям ММК по результатам 9 месяцев 2017 отчётного года.

"Данным решением компания устанавливает новые стандарты периодичности выплаты дивидендов. В дальнейшем в рамках действующей дивидендной политики и следуя лучшим мировым практикам в области корпоративного управления, компания будет стремиться выплачивать дивиденды акционерам на ежеквартальной основе", - говорится в сообщении.

Размер дивидендов к выплате и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут установлены после публикации финансовых результатов деятельности компании по МСФО за 9 месяцев 2017 года (в начале ноября 2017 года).

Совет директоров определил дату окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 8 декабря 2017 года.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.

Чистая прибыль ММК по МСФО в первом полугодии 2017 года составила $538 млн, что на 10.7% больше уровня аналогичного периода 2016 года. Показатель EBITDA (скорректированный на результат от продажи пакета акций FMG в 2016 году) за отчётный период вырос на 29.2% до $907 млн, выручка увеличилась на 37.8% до $3.586 млрд.


"AK&M" от 16.10.2017
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