Акционеры ММК рассмотрят вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев

Cовет директоров ПАО "ММК" принял решение о созыве внеочередного собрания акционеров ПАО компании в заочной форме и утвердил его повестку. Об этом говорится в сообщении ММК.



Акционерам предлагается рассмотреть вопрос о выплате дивидендов по размещённым акциям ММК по результатам 9 месяцев 2017 отчётного года.



"Данным решением компания устанавливает новые стандарты периодичности выплаты дивидендов. В дальнейшем в рамках действующей дивидендной политики и следуя лучшим мировым практикам в области корпоративного управления, компания будет стремиться выплачивать дивиденды акционерам на ежеквартальной основе", - говорится в сообщении.



Размер дивидендов к выплате и дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут установлены после публикации финансовых результатов деятельности компании по МСФО за 9 месяцев 2017 года (в начале ноября 2017 года).



Совет директоров определил дату окончания приёма бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней) – 8 декабря 2017 года.



ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.



Чистая прибыль ММК по МСФО в первом полугодии 2017 года составила $538 млн, что на 10.7% больше уровня аналогичного периода 2016 года. Показатель EBITDA (скорректированный на результат от продажи пакета акций FMG в 2016 году) за отчётный период вырос на 29.2% до $907 млн, выручка увеличилась на 37.8% до $3.586 млрд.





"AK&M" от 16.10.2017