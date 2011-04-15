Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снижает процентные ставки и упрощает условия по потребительским кредитам. Снижение составило 1 п.п. по продукту "Потребительский кредит без обеспечения" и 0.4-1.4 п.п. по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов". Теперь минимальная ставка "Потребительского кредита под поручительство физических лиц" и "Потребительскому кредиту без обеспечения" одинакова, составляет 12.9% и больше не зависит от срока кредитования. Ставка по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование кредитов" является фиксированной и составляет 13.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



"В период с 1 августа по 15 октября включительно Сбербанк проводил ценовую акцию по потребительским кредитам. Мы увидели значительный интерес к этому предложению, поэтому приняли решение улучшить условия для всех наших клиентов. Особенно значительные результаты в период действия акции показал август, где было выдано свыше 93 млрд руб., что на 15% больше, чем месяцем ранее и является рекордным за последние 3 года, - отметил и.о. директора дивизиона "Занять и сберегать" Максим Степочкин. - Вместе со снижением ставок, мы также упростили условия, установив единую минимальную ставку вне зависимости от суммы и срока кредита, а также наличия обеспечения. Теперь нашим клиентам станет ещё удобнее ориентироваться в условиях кредитования".



В Сбербанке отсутствуют какие-либо комиссии по кредиту, а требование к страхованию жизни, которое является добровольным, не влияет на размер процентной ставки по кредитному договору.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 16.10.2017