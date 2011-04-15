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16/10/2017
18:17

Сборы компании "АльфаСтрахование" в Якутии за шесть месяцев выросли на 236.6% до 125.7 млн руб.

Сборы "АльфаСтрахование" (кроме ОМС) в Якутии за шесть месяцев 2017 года выросли на 236.6% и составили 125.7 млн руб. по сравнению с 37.3 млн руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Доля присутствия компании на региональном страховом рынке увеличилась до 6.8% с 2%.

Общий объём страхового рынка Якутии (кроме ОМС) вырос на 1.4%, сборы страхового рынка составили 1.9 млрд руб. против 1.8 млрд руб. годом ранее. Компания "АльфаСтрахование" занимает по итогам полугодия пятое место против одиннадцатого в прошлом году.

Сборы Якутского филиала компании "АльфаСтрахование" увеличились за счёт роста сегментов страхования жизни, КАСКО, имущества, авиастрахования, страхования от несчастных случаев.

Выросли сборы по страхованию жизни - на 5865.4% до 56.1 млн руб. с 940 тыс. руб., КАСКО - на 33000% до 4.6 млн руб. с 4 тыс. руб., имущества физических лиц - на 3.5% до 4.1 млн руб. с 4 млн руб., юридических лиц - на 202.4% до 40 млн руб. с 13.2 млн руб.

Также увеличились премии по авиастрахованию - на 190.4% до 3.8 млн руб. с 1.3 млн руб., страхованию от несчастных случаев - на 8.7% до 12.3 млн руб. с 11.3 млн руб.

Снижение произошло в ОСАГО - на 34.5% до 4.1 млн руб. с 6.3 млн руб.

Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования". Собственный капитал Группы составляет 14.3 млрд руб.

Группа "АльфаСтрахование" входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп" (Альфа-Банк, "Альфа-Капитал", А1, "Росводоканал", X5 Retail Group N.V.). На территории России страховую деятельность осуществляют более 270 региональных представительств.

"AK&M" от 16.10.2017
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