В.Путин обсудил с А.Михайловым социально-экономическую ситуацию в Курской области

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Михайловым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности в промышленном и аграрном секторах, в области здравоохранения и образования. Отдельно рассматривался вопрос регионального финансирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



А.Михайлов подчеркнул, что Курская область за последние 12 лет ни разу не допустила сбоя показателей по промышленному производству. Ежегодный прирост составил 3.5%, с 2013 года - примерно 22%.



В настоящее время в регионе идёт работа над внедрением инновационных, импортозамещающих проектов. И поскольку создан хороший институт по поддержке инвестиционных проектов на уровне Федерации, в Курской области образован такой же проект. И сегодня не только крупные производства региона, но и средние предприятия получают поддержку, если они реализуют инвестиционные, инновационные проекты от 40 млн руб.



В результате сейчас в Курской области в стадии реализации находится 41 инновационный проект в сфере промышленности. Реализуется проект по строительству атомной станции замещения - Курской АЭС-2.



А.Михайлов сообщил, что Курская область входит в шестёрку лучших регионов страны по производству зерна. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Алтайский край, Воронеж и Курская область.



В этом году в регионе будет собрано более 5 млн т зерна, более 5 млн т сахарной свёклы, планируется произвести более 500 тыс. т сахара. Область вышла на второе место после Белгорода по производству мяса.



"AK&M" от 16.10.2017