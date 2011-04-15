Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/10/2017
18:00

В.Путин обсудил с А.Михайловым социально-экономическую ситуацию в Курской области

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Курской области Александром Михайловым. Обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, в частности в промышленном и аграрном секторах, в области здравоохранения и образования. Отдельно рассматривался вопрос регионального финансирования. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

А.Михайлов подчеркнул, что Курская область за последние 12 лет ни разу не допустила сбоя показателей по промышленному производству. Ежегодный прирост составил 3.5%, с 2013 года - примерно 22%.

В настоящее время в регионе идёт работа над внедрением инновационных, импортозамещающих проектов. И поскольку создан хороший институт по поддержке инвестиционных проектов на уровне Федерации, в Курской области образован такой же проект. И сегодня не только крупные производства региона, но и средние предприятия получают поддержку, если они реализуют инвестиционные, инновационные проекты от 40 млн руб.

В результате сейчас в Курской области в стадии реализации находится 41 инновационный проект в сфере промышленности. Реализуется проект по строительству атомной станции замещения - Курской АЭС-2.

А.Михайлов сообщил, что Курская область входит в шестёрку лучших регионов страны по производству зерна. Это Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Алтайский край, Воронеж и Курская область.

В этом году в регионе будет собрано более 5 млн т зерна, более 5 млн т сахарной свёклы, планируется произвести более 500 тыс. т сахара. Область вышла на второе место после Белгорода по производству мяса.

"AK&M" от 16.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100